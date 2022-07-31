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Hatay gündem: Hatay'da otomobile taşla zarar verilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Hatay gündem: Hatay'da otomobile taşla zarar verilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Hatay bölgesinden gelen habere göre Hatay'ın Defne ilçesinde, 2 şüphelinin aralarında husumet bulunan kişinin otomobiline taşla zarar vermesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Hatay'ın Defne ilçesinde, 2 şüphelinin aralarında husumet bulunan kişinin otomobiline taşla zarar vermesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Emin Süner, oğlunun trafikte tartıştığı kişiler tarafından camı kırıldığı iddia edilen 31 ES 666 plakalı otomobilini tamir için Kuzeytepe Mahallesi'ndeki servise götürdü.

Servisin önünde park halinde duran aracın yanına gelen 2 şüpheli, otomobile taşla vurarak zarar verdi.

Süner, olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Süner, AA muhabirine, oğluyla trafikte tartışma yaşayan kişiler tarafından tehdit edildiklerini savunarak, daha önce otomobilin camını kıran şüphelilerin tamire götürdükleri araca yeniden saldırdıklarını öne sürdü.

Zanlıların, park halindeki otomobile taşla zarar vermesi iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

AA / Mehmet Bayrak - Güncel

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