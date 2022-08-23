Hatay gündem: Hatay'da otomobilden mazot çalan şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Hatay yerel gündem haberine göre Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilden mazot çalarken yakalanan şüpheli tutuklandı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilden mazot çalarken yakalanan şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 araçtan akaryakıt çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Olay yeri çevresinde inceleme yapan polis, şüpheli A.E'yi park halindeki otomobilden mazot çalarken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Cem Genco Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Reyhanlı Hatay Güncel Haberler

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