Hatay gündem: Hatay'da evin deposunda 3 bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Edinilen Hatay gelişmesine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evin deposunda 3 bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evin deposunda 3 bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Alsancak Mahallesi'ndeki ikamete baskın düzenledi. Evin deposunu arayan ekipler, 3 bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Ekipler, M.K. ve İ.S. hakkında adli işlem yaptı. Güncel AA / Erdal Türkoğlu Kırıkhan Hatay Güncel Haberler

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