Hatay gündem: Hatay'da evin deposunda 3 bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

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Hatay gündem: Hatay'da evin deposunda 3 bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hatay gündem: Hatay'da evin deposunda 3 bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Edinilen Hatay gelişmesine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evin deposunda 3 bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

 - Güncelleme:

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evin deposunda 3 bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Alsancak Mahallesi'ndeki ikamete baskın düzenledi.

Evin deposunu arayan ekipler, 3 bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Ekipler, M.K. ve İ.S. hakkında adli işlem yaptı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

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