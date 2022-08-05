Hatay gündem: Hatay'da evin deposunda 3 bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Edinilen Hatay gelişmesine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evin deposunda 3 bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evin deposunda 3 bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Alsancak Mahallesi'ndeki ikamete baskın düzenledi.
Evin deposunu arayan ekipler, 3 bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Ekipler, M.K. ve İ.S. hakkında adli işlem yaptı.
AA / Erdal Türkoğlu - Güncel