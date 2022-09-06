Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay haberi! İtalya'nın Suriye Özel Temsilcisi Hatay'da

Güncel Haberler

Hatay haberi! İtalya'nın Suriye Özel Temsilcisi Hatay'da

Hatay bölgesinden gelen habere göre İtalya'nın Suriye Özel Temsilcisi Stefano Ravagnan ve beraberindeki heyeti Hatay Valisi Rahmi Doğan ile görüştü.

İtalya'nın Suriye Özel Temsilcisi Stefano Ravagnan ve beraberindeki heyeti Hatay Valisi Rahmi Doğan ile görüştü.

Vali Doğan, Ravagnan'ı tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, farklı inanışları ve etnik yapıları aynı çatı altında barış ve hoşgörü ile bir arada tutan kadim şehir Hatay'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Suriye Özel Temsilcisi Ravagnan ise gerek coğrafi gerekse tarih ve kültür açısından çok önemli bir şehir olan Hatay'da bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Rahmi Doğan İtalya Suriye Hatay Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title