Zeytin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı Güncel Haberler Hatay'ın Defne ilçesinde, zeytin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Defne ilçesinde, zeytin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koçören Mahallesi'nde Ö.D'nin zeytin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, zeytinlikte 169 kök Hint keneviri ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Şüpheli Ö.D. gözaltına alındı, sökülen Hint kenevirleri imha edildi. Güncel Kaynak: AA / Cem Genco Hatay Güncel Haberler

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