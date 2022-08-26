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Hatay gündem haberleri | Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

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Hatay gündem haberleri | Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Hatay gelişmesine göre Hatay'ın Antakya ve Samandağ ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ve Samandağ ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 2 ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

İkametler ve bahçelerinde 702 kök Hint keneviri ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 15 obje ve 2 sikke ele geçirildi.

Jandarma, şüpheliler A.B, K.K. ve B.İ'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Samandağ Antakya Hatay Güncel Haberler

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