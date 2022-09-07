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Hatay gündem haberleri... Hatay'da tır ve dorseleri parçalayarak satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

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Hatay gündem haberleri... Hatay'da tır ve dorseleri parçalayarak satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

Hatay habere göre Hatay'ın Antakya ilçesinde yurt dışından getirilen tır ve dorseleri parçalayarak satmaya çalıştıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yurt dışından getirilen tır ve dorseleri parçalayarak satmaya çalıştıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen araçların parçalanarak satılacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Narlıca Mahallesi ve İskenderun yolu üzerinde bulunan iki garaja operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurt dışından getirildiği ve parçalanmaya çalışıldığı belirlenen 2 tır ve dorse ele geçirildi.

Polis, şüpheliler H.Y, İ.E. ve N.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

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