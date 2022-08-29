Tır köprüden nehre devrildi
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde köprüden Asi Nehri'ne devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde köprüden Asi Nehri'ne devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
O.E.Y. yönetimindeki 31 FT 462 plakalı tır, Antakya-Reyhanlı kara yolundaki köprü üzerinde bariyerlere çarpıp yaklaşık 5 metre yükseklikten Asi Nehri'ne devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce tırdan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.