Tır köprüden nehre devrildi Güncel Haberler Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde köprüden Asi Nehri'ne devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde köprüden Asi Nehri'ne devrilen tırın sürücüsü yaralandı. O.E.Y. yönetimindeki 31 FT 462 plakalı tır, Antakya-Reyhanlı kara yolundaki köprü üzerinde bariyerlere çarpıp yaklaşık 5 metre yükseklikten Asi Nehri'ne devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce tırdan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Cem Genco Asi Nehri Antakya Hatay Güncel Haberler

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