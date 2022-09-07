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Hatay gündem haberleri... Hatay'da su sümbülleri ve ölü balıklar Samandağ sahiline yayıldı

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Hatay haberler: Hatay'da su sümbülleri ve ölü balıklar Samandağ sahiline yayıldıHATAY Hatay'da sağanak nedeniyle Asi Nehri'nin taşması sonucu Akdeniz'e dökülen su sümbülleri ve nehirde bulunan ölü balıkların bir kısmı Samandağ sahiline yayıldı.

Hatay'da su sümbülleri ve ölü balıklar Samandağ sahiline yayıldı

HATAY Hatay'da sağanak nedeniyle Asi Nehri'nin taşması sonucu Akdeniz'e dökülen su sümbülleri ve nehirde bulunan ölü balıkların bir kısmı Samandağ sahiline yayıldı.

Lübnan'da doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'ni yine su sümbülünün istilasına uğradı. Geçtiğimiz yıl nehrin büyük bölümünü kaplayan su sümbülleri, bu yıl da nehrin yüzeyini sardı. Özellikle Samandağ ilçesinden geçen bölümde nehir suları tamamen sümbüllerle kaplandı. Nehir içerisinden kopan su sümbülleri ve ölü balıklar Samandağ sahiline vurarak kirliliğe neden oldu. Eşiyle yürüyüş yapan Remziye Kurtdere, "Bugün eşimle birlikte yürüyüş yapmak için sahile geldim Asi Nehri'nin denize akan kısmında korkunç bir manzara ile karşılaştık. Tonlarca balık ve su sümbülleri denize akıyor. Sahil boyunca da denizden kumsala vuracak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Güncel

Asi Nehri Samandağ Hatay su Güncel Haberler

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