Hatay gündem haberleri: Hatay'da sebze serasında 110 kök Hint keneviri ele geçirildi
Hatay haberler: Samandağ ilçesinde bir sebze serasında 110 kök Hint keneviri ile 2 kilogram esrar ele geçirildi.
Samandağ ilçesinde bir sebze serasında 110 kök Hint keneviri ile 2 kilogram esrar ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında bir adrese baskın yaptı.
Ekipler, evin bahçesindeki sebze serasında 110 kök Hint keneviri ile 2 kilogram esrar buldu.
Ev sahibi B.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Erdal Türkoğlu - Güncel