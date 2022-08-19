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Hatay gündem haberleri: Hatay'da sebze serasında 110 kök Hint keneviri ele geçirildi

Hatay gündem haberleri: Hatay'da sebze serasında 110 kök Hint keneviri ele geçirildi

Hatay haberler: Samandağ ilçesinde bir sebze serasında 110 kök Hint keneviri ile 2 kilogram esrar ele geçirildi.

Samandağ ilçesinde bir sebze serasında 110 kök Hint keneviri ile 2 kilogram esrar ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında bir adrese baskın yaptı.

Ekipler, evin bahçesindeki sebze serasında 110 kök Hint keneviri ile 2 kilogram esrar buldu.

Ev sahibi B.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

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