Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı İskenderun'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı. İskenderun'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı. İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde R.A. idaresindeki 31 GF 863 plakalı otomobil, M.G.'nin kullandığı 31 AGU 148 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosikletin devrilmesi sonucu otomobilin altında kalan M.G. ile motosikletteki F.G. 10 metre sürüklendikleri otomobilin altında sıkıştı. İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan iki kişiyi aracın altından çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ve hastaneye kaldırılan M.G ve F.G'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü R.A.Ç. gözaltına alındı. Bu arada R.A.Ç'nin alkollü olduğu ve aracıyla motosiklete çarptığı iddia edildi. Güncel AA / Burak Milli Güncel Haberler

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