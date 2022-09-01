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Hatay gündem haberleri | HATAY'DA OTLUK ALANDAKİ YANGIN SANAYİ SİTESİNE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

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Hatay haberi... HATAY'ın Antakya ilçesi Yeni Sanayi Sitesi yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, siteye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

HATAY'ın Antakya ilçesi Yeni Sanayi Sitesi yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, siteye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Antakya ilçesinde Yeni Sanayi Sitesi'nin yanındaki çöp atıklarının da bulunduğu otluk alanda saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Vatandaşların da yardımıyla alevler, itfaiye ekipleri tarafından sanayi sitesine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Antakya Güncel Haberler

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