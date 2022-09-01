Hatay gündem haberleri | HATAY'DA OTLUK ALANDAKİ YANGIN SANAYİ SİTESİNE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ Güncel Haberler Hatay haberi... HATAY'ın Antakya ilçesi Yeni Sanayi Sitesi yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, siteye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. HATAY'ın Antakya ilçesi Yeni Sanayi Sitesi yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, siteye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Antakya ilçesinde Yeni Sanayi Sitesi'nin yanındaki çöp atıklarının da bulunduğu otluk alanda saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Vatandaşların da yardımıyla alevler, itfaiye ekipleri tarafından sanayi sitesine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Antakya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hatay gündem haberleri | HATAY'DA OTLUK ALANDAKİ YANGIN SANAYİ SİTESİNE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.