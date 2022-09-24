Hatay gündem haberleri: Hatay'da narko alan uygulamasında 7 kişi yakalandı Güncel Haberler Edinilen Hatay gelişmesine göre Polis ekiplerinin uygulaması dron görüntüsü Ekiplerin araçlarda arama yapması Araçta bulunan sentetik uyuşturucunun bulunma anı Hatay'da narko alan uygulamasında 7 kişi yakalandı HATAY - Hatay'da narkotik ve asayiş olaylarına karşı başlatılan narko alan uygulamasında 7 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin uygulaması dron görüntüsü Ekiplerin araçlarda arama yapması Araçta bulunan sentetik uyuşturucunun bulunma anı Hatay'da narko alan uygulamasında 7 kişi yakalandı HATAY - Hatay'da narkotik ve asayiş olaylarına karşı başlatılan narko alan uygulamasında 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde eş zamanlı uygulama kapsamında belirlenen adreslerde arama gerçekleştirerek, 2 bin 950 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Yaklaşık 230 polisin görev aldığı uygulamada bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Ekipler çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Uygulamada ayrıca 1151 aracın sorgulaması yapılarak 2 araç trafikten men edildi. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız Narkotik Tragger Hatay Güncel Haberler

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