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Hatay gündem haberleri... Hatay'da makilik yangını; polisler büyümesini önledi

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Hatay gündem haberleri... Hatay'da makilik yangını; polisler büyümesini önledi

Edinilen Hatay haberine göre HATAY'ın Antakya ilçesindeki makilikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

HATAY'ın Antakya ilçesindeki makilikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Polisler, mahallelinin de desteğiyle ekipler gelene kadar müdahale ederek yangının büyümesini önledi.

Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'ndeki makilikte, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye hemen polis ekipleri geldi. Polisler, itfaiye ekibi gelene kadar, mahallelinin de su dolu kovalarla desteği sonucu alevlere müdahale ederek büyümesini engelledi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri de yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 3 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi.


Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Güncel

Antakya İtfaiye Güncel Haberler

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