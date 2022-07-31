Hatay gündem haberleri: Hatay'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Edinilen Hatay gelişmesine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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Hatay'ın Antakya ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme helikopteri, 4 arazöz ve personel sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.