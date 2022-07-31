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Hatay gündem haberleri: Hatay'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay gündem haberleri: Hatay'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Edinilen Hatay gelişmesine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Hatay'ın Antakya ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme helikopteri, 4 arazöz ve personel sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

AA / Salim Taş - Güncel

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