Hatay gündem haberleri: Hatay'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Edinilen Hatay gelişmesine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme helikopteri, 4 arazöz ve personel sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Güncel AA / Salim Taş Antakya Hatay Güncel Haberler

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