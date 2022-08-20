Hatay gündem haberleri... Hatay'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı Güncel Haberler Hatay haberlerine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, okul pansiyonunda hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, okul pansiyonunda hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ihbarı üzerine Bahçelievler Mahallesi'ndeki okul pansiyonunda arama yaptı. Ekipleri görünce çaldığı banyo malzemeleri ve elektronik aletlerle kaçmaya çalışan M.E.G. suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Cem Genco Bahçelievler Mahallesi Hisarcık Kırıkhan Hatay Güncel Haberler

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