Hatay gündem haberleri... Hatay'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı Güncel Haberler Hatay gündem haberine göre Hatay'ın Defne ilçesinde evinde esrar ve Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Defne ilçesinde evinde esrar ve Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Samankaya Mahallesi'nde İ.S'nin evine operasyon düzenledi. Adreste 400 gram esrar ve 9 kök Hint keneviri bulundu. Ev sahibi İ.S. gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Salim Taş Hatay Güncel Haberler

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