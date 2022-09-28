Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay gündem haberleri... Hatay'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Hatay gündem haberleri... Hatay'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

Hatay gündem haberine göre Hatay'ın Defne ilçesinde evinde esrar ve Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Defne ilçesinde evinde esrar ve Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Samankaya Mahallesi'nde İ.S'nin evine operasyon düzenledi.

Adreste 400 gram esrar ve 9 kök Hint keneviri bulundu.

Ev sahibi İ.S. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title