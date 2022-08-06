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Hatay gündem haberleri: Hatay'da denizden mutfak tüpü çıktı

Hatay gündem haberleri: Hatay'da denizden mutfak tüpü çıktı

Edinilen Hatay gelişmesine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde, vatandaşlarca ihbar edilen denizdeki cisim mutfak tüpü çıktı.

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, vatandaşlarca ihbar edilen denizdeki cisim mutfak tüpü çıktı.

Çevlik Sahili'nde, serinlemek için denize girenler, kıyıya doğru yaklaşan yabancı cisim görünce durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri, yabancı cismin mutfak tüpü olduğunu belirledi.

İtfaiye ekiplerince kıyıya getirilen tüp, Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına teslim edildi.

AA / Mehmet Bayrak - Güncel

Samandağ İtfaiye Hatay Güncel Haberler

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