Hatay gündem haberleri | Hatay'da demir ve kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Hatay haberler... Hatay'ın İskenderun ilçesinde, demir ve kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde, demir ve kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'nde bir iş hanındaki asansör ile bir şirkete ait 240 kilogram demir ve 93 kilogram kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının kayıtlarından E.Ç. ve M.P. olduğu belirlenen zanlılar operasyonla yakalandı. Çalınan malzemeler de sahiplerine teslim edildi. Şüpheliler emniyete götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Cem Genco Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Güncel Haberler

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