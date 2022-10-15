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Hatay gündem haberleri... Hatay'da 6. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali başlıyor

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Hatay gündem haberleri... Hatay'da 6. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali başlıyor

Hatay gündem haberi: Altınözü Kaymakamlığı ve Belediyesi iş birliğinde bu yıl 6'ncısı düzenlenecek olan Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali 22-23 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Altınözü Kaymakamlığı ve Belediyesi iş birliğinde bu yıl 6'ncısı düzenlenecek olan Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali 22-23 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Altınözü Zeytin Kafe'de düzenlediği basın toplantısında festivalde yapılacak etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

Festivale tüm Hataylıları davet eden Başkan Sarı, festivalde Rafet El Roman ve Tuğçe Kandemir'in konser vereceğini belirtti.

Sarı, yılın ilk zeytin hasadıyla başlayacak festivalde, çocuklara ve gençlere yönelik çok güzel yarışmaların yer alacağını da kaydetti.???????

Kaynak: AA / Güncel

Altınözü Kaymakamlığı Zeytinyağı Zeytin Güncel Haberler

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