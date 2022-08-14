Hatay gündem haberleri... Hatay'da 5 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Hatay gündem haberi: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 5 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 5 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harran Mahallesi'ndeki 2 evde kaçak akaryakıt bulundurulduğunu belirledi. Operasyon düzenlenen adreslerde 5 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Polis, ikametlerdeki A.Y. ve A.Y'yi gözaltına aldı. Güncel AA / Salim Taş Reyhanlı Hisarcık Hatay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hatay gündem haberleri... Hatay'da 5 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.