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Hatay gündem haberleri... Hatay'da 5 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Hatay gündem haberleri... Hatay'da 5 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hatay gündem haberi: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 5 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 5 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harran Mahallesi'ndeki 2 evde kaçak akaryakıt bulundurulduğunu belirledi.

Operasyon düzenlenen adreslerde 5 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Polis, ikametlerdeki A.Y. ve A.Y'yi gözaltına aldı.

AA / Salim Taş - Güncel

Reyhanlı Hisarcık Hatay Güncel Haberler

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