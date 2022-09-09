Hatay gündem haberleri... Hatay'da 47 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Güncel Haberler Hatay haberler... Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 47 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 47 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten öldürme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından hakkında 47 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y'nin Fevzi Paşa Mahallesi'nde annesine ait evde saklandığını belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan K.Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.????? Güncel Kaynak: AA / Salim Taş Hisarcık Reyhanlı Hatay Güncel Haberler

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