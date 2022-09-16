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Hatay gündem haberleri: Hatay'da 35 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Hatay gündem haberleri: Hatay'da 35 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Hatay haber... Hatay'ın Hassa ilçesinde 35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde 35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "bilişim sistemleri kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "mala zarar verme" suçundan 35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Hükümlünün ilçedeki adresini tespit eden ekipler düzenlediği operasyonda A.B'yi yakalandı.

A.B. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.?????

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

Hisarcık Jandarma Hassa Hatay Güncel Haberler

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