3 bin 550 litre sahte içki ele geçirildi
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Hatay'ın merkez Defne ilçesinde, adreslerinde 3 bin 550 litre sahte içki ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın merkez Defne ilçesinde, adreslerinde 3 bin 550 litre sahte içki ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki imalatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Özbek ve Büyükçat mahallelerindeki 2 adrese baskın yaptı.
İkametlerin depolarındaki aramada, 3 bin 550 litre sahte içki ile içki üretim malzemeleri bulundu.
Ev sahipleri O.D. ve A.Ç. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel