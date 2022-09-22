3 bin 550 litre sahte içki ele geçirildi Güncel Haberler Hatay'ın merkez Defne ilçesinde, adreslerinde 3 bin 550 litre sahte içki ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın merkez Defne ilçesinde, adreslerinde 3 bin 550 litre sahte içki ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki imalatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Özbek ve Büyükçat mahallelerindeki 2 adrese baskın yaptı. İkametlerin depolarındaki aramada, 3 bin 550 litre sahte içki ile içki üretim malzemeleri bulundu. Ev sahipleri O.D. ve A.Ç. gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Hatay Güncel Haberler

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