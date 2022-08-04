Hatay gündem haberleri | Hatay'da 1650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Hatay haberi: Hatay'ın Antakya ilçesinde 1650 litre kaçak akaryakıt ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı. Hatay'ın Antakya ilçesinde 1650 litre kaçak akaryakıt ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Narlıca Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak akaryakıt depolandığını tespit etti. Adresteki aramada 1650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İş yeri sahibi M.T. gözaltına alındı. Güncel AA / Salim Taş Antakya Hatay Güncel Haberler

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