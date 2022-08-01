Hatay gündem haberi... Reyhanlı'da su kesintilerine tepki Hatay bölgesinden gelen habere göre Reyhanlı ilçesinde su kesintileri yaşanması üzerine vatandaşlar Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) önünde eylem yaptı. Reyhanlı ilçesinde su kesintileri yaşanması üzerine vatandaşlar Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) önünde eylem yaptı. İlçede yaklaşık 3 haftadır sularının akmadığını belirten bir grup, ellerinde su bidonlarıyla HATSU'nun Reyhanlı'daki binası önünde bir araya geldi. Burada şişelere vurarak kesintilere tepki gösteren grup, "su istiyoruz" şeklinde sloganlar attı. Vatandaşlar su kesintilerinin son bulmasını talep etti. Güncel AA / Erdal Türkoğlu Hatay su Güncel Haberler

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