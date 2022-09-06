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Hatay gündem haberi... Hatay'da uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanan kişi gözaltına alındı

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Hatay gündem haberi... Hatay'da uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanan kişi gözaltına alındı

Hatay haberine göre Hatay'ın Yayladağı ilçesinde üzerinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunan şüpheli yakalandı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde üzerinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenice Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları H.İ.Ç'nin üzerini ve çantasını aradı.

Aramada, ruhsatsız av tüfeği, 3 gram esrar, 4 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.İ.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

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