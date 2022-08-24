Hatay gündem haberi... Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Hatay haberine göre Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı. Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2 ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde 76 uyuşturucu hap, 2,89 gram esrar, 2,94 gram sentetik uyuşturucu ve 14 kök Hint keneviri ele geçirildi. Polis, şüpheliler Ö.D. ve M.S'yi gözaltına aldı. Güncel Kaynak: AA / Burak Milli İskenderun Hisarcık Hatay Güncel Haberler

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