Hatay gündem haberi: Hatay'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı Güncel Haberler Hatay haber: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi. Ökkeş Söyler'in kullandığı 06 CIN 896 plakalı otomobilin motor kısmından, Alsancak Mahallesi'nde seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü Söyler, otomobilini yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi. Aracı saran alevler, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız Kırıkhan Hatay Güncel Haberler

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