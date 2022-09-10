Hatay gündem haberi | Hatay'da otomobilde gümrük kaçağı 245 kilogram tütün ele geçirildi Güncel Haberler Hatay haberleri... Hatay'ın Hassa ilçesinde gümrük kaçağı 245 kilogram tütün ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Hatay'ın Hassa ilçesinde gümrük kaçağı 245 kilogram tütün ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Akbez Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 245 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, sürücü A.İ. gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Salim Taş Hisarcık Hassa Hatay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hatay gündem haberi | Hatay'da otomobilde gümrük kaçağı 245 kilogram tütün ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.