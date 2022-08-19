Hatay gündem haberi... Hatay'da "narko alan" uygulamasında 29 zanlı yakalandı Hatay gündem haberi | Hatay'da düzenlenen "narko alan" uygulamasında gözaltına alınan 29 şüpheliden 5'i tutuklandı. Hatay'da düzenlenen "narko alan" uygulamasında gözaltına alınan 29 şüpheliden 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde başlattığı eş zamanlı uygulama kapsamında narkotik ve asayiş operasyonları düzenledi. Çalışmada bir miktar eroin ve çeşitli uyuşturucular ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 29 şüpheliden 5'i, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Denetimlerde 2 araç da trafikten men edildi. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız Emniyet Müdürlüğü Narkotik Hatay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hatay gündem haberi... Hatay'da 'narko alan' uygulamasında 29 zanlı yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.