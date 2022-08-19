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Hatay gündem haberi: Hatay'da narenciye bahçesinden plastik kasa çalan şüpheli yakalandı

Hatay gündem haberi: Hatay'da narenciye bahçesinden plastik kasa çalan şüpheli yakalandı

Hatay haberleri... Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye bahçesinden plastik kasaları çalan zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye bahçesinden plastik kasaları çalan zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir narenciye bahçesinden 1000 plastik kasanın çalınmasıyla ilgili şüpheli R.Y. yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlının saklandığı adresi belirleyen polis, düzenlediği operasyonla R.Y'yi gözaltına aldı.

Adreste ele geçirilen çalıntı kasalar da sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Burak Milli - Güncel

Hisarcık Erzin Hatay Güncel Haberler

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