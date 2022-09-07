Hatay gündem haberi | Hatay'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı Güncel Haberler Gelen Hatay haberlerine göre HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin karşı şeride geçip otomobile çarptığı kazada 6 kişi yaralandı. HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin karşı şeride geçip otomobile çarptığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Çevre Yolu'nda meydana geldi. Hilmi E. yönetimindeki 31 NF 919 plakalı zeytin yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Abubekir Ş.'nin kullandığı 31 VL 988 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan otomobil sulama kanalına devrilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Her iki araçta yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Kocacık Kırıkhan Güncel Haberler

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