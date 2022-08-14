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Hatay gündem haberi... Hatay'da hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 zanlı tutuklandı

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Hatay gündem haberi... Hatay'da hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 zanlı tutuklandı

Hatay gündem haberi | Hatay'da iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Hatay'da iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve Defne ilçelerindeki 2 iş yerinden kalorifer peteği, demir kapı, merdiven, menfez ve kırtasiye malzemeleri hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

İşletmelerin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin H.İ.K, H.Y. ve H.H. olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Salim Taş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Antakya Hatay Güncel Haberler

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