Hatay gündem haberi | Hatay'da hırsızlık için girdikleri evde yaşlı kadını bıçaklayan 2 zanlı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay gündem haberi | Hatay'da hırsızlık için girdikleri evde yaşlı kadını bıçaklayan 2 zanlı yakalandı

Hatay gündem haberi | Hatay'da hırsızlık için girdikleri evde yaşlı kadını bıçaklayan 2 zanlı yakalandı

Hatay haberi... Hatay'da hırsızlık için girdikleri evde 74 yaşındaki kadını bıçakla yaralayan 2 zanlı gözaltına alındı.

 - Güncelleme:

Hatay'da hırsızlık için girdikleri evde 74 yaşındaki kadını bıçakla yaralayan 2 zanlı gözaltına alındı.

Kumlu ilçesinde yalnız yaşayan Gülizar D'nin, üç gün önce hırsızlık amacıyla evine giren kişilerce bıçaklanmasıyla ilgili polis çalışma başlattı.

Polis, tedavisi Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam eden Gülizar D'yi bıçaklayan ve evdeki bir miktar parasını çalan zanlıların kimliklerini tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonla M.Ç. ve C.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ç. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Kumlu Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title