Hatay gündem haberi... Hatay'da evinde uyuşturucu bulunduran şüpheli yakalandı Hatay haberi: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ikametinde 188 gram esrar ile 15 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ikametinde 188 gram esrar ile 15 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine F.T'nin Özerli Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Adreste 188 gram esrar ve 15 kök Hint keneviri bulundu. Polis, ev sahibini gözaltına aldı. Güncel AA / Burak Milli Hisarcık Hatay Güncel Haberler

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