Hatay gündem haberi... Hatay'da evinde uyuşturucu bulunduran şüpheli yakalandı - Haberler

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Hatay gündem haberi... Hatay'da evinde uyuşturucu bulunduran şüpheli yakalandı

Hatay gündem haberi... Hatay'da evinde uyuşturucu bulunduran şüpheli yakalandı

Hatay haberler... Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evinde 27 gram esrar ve 4 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evinde 27 gram esrar ve 4 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Muradiye Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.

Polisin 27 gram esrar ve 4 kök Hint keneviri ele geçirdiği adresteki A.A. gözaltına alındı.

AA / Burak Milli - Güncel

İskenderun Hatay Güncel Haberler

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