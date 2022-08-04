Hatay gündem haberi... Hatay'da evinde uyuşturucu bulunduran şüpheli yakalandı Hatay haberler... Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evinde 27 gram esrar ve 4 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evinde 27 gram esrar ve 4 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Muradiye Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi. Polisin 27 gram esrar ve 4 kök Hint keneviri ele geçirdiği adresteki A.A. gözaltına alındı. Güncel AA / Burak Milli İskenderun Hatay Güncel Haberler

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