Hatay gündem haberi... Hatay'da evinde uyuşturucu bulunduran şüpheli yakalandı
Hatay haberler... Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evinde 27 gram esrar ve 4 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evinde 27 gram esrar ve 4 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Muradiye Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.
Polisin 27 gram esrar ve 4 kök Hint keneviri ele geçirdiği adresteki A.A. gözaltına alındı.
AA / Burak Milli - Güncel