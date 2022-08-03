Hatay gündem haberi... Hatay'da evin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Hatay gündem haberi... Hatay'da evin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli yakalandı

Hatay gündem haberi... Hatay'da evin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli yakalandı

Hatay haberi: Hatay'ın Samandağ ilçesinde, evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki bir ikametin bahçesinde Hint keneviri ekildiğini tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda 158 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Polis, evdeki S.K, H.K. ve H.K'yi gözaltına aldı.

AA / Salim Taş - Güncel

Samandağ Hatay Güncel Haberler

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