Hatay gündem haberi: Hatay'da dere yatakları ve yağmur suyu kanalları temizlendi Güncel Haberler Hatay haberine göre Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaklaşan kış mevsimi öncesi dere ve yağmur suyu kanallarında temizlik çalışması yürüttü. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaklaşan kış mevsimi öncesi dere ve yağmur suyu kanallarında temizlik çalışması yürüttü. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler il genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Antakya, Defne ve Payas ilçelerinde bulunan dere yataklarını iş makineleriyle temizledi. Ekipler ayrıca yağmur suyu kanallarında da temizlik çalışması yaptı. Güncel Kaynak: AA / Salim Taş Hatay Güncel Haberler

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