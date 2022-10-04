Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay gündem haberi: Hatay'da dere yatakları ve yağmur suyu kanalları temizlendi

Güncel Haberler

Hatay gündem haberi: Hatay'da dere yatakları ve yağmur suyu kanalları temizlendi

Hatay haberine göre Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaklaşan kış mevsimi öncesi dere ve yağmur suyu kanallarında temizlik çalışması yürüttü.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaklaşan kış mevsimi öncesi dere ve yağmur suyu kanallarında temizlik çalışması yürüttü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler il genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Antakya, Defne ve Payas ilçelerinde bulunan dere yataklarını iş makineleriyle temizledi.

Ekipler ayrıca yağmur suyu kanallarında da temizlik çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title