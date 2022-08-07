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Hatay gündem haberi | Hatay'da denizden su deposu çadırı çıktı

Hatay gündem haberi | Hatay'da denizden su deposu çadırı çıktı

Hatay haberler: Hatay'ın Samandağ ilçesinde vatandaşlarca ihbar edilen denizdeki cisim su deposu çadırı çıktı.

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde vatandaşlarca ihbar edilen denizdeki cisim su deposu çadırı çıktı.

Çevlik Sahili'nde serinlemek için denize girenler, kıyıya doğru yaklaşan yabancı cisim görünce durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen cankurtaran ve itfaiye ekipleri, cismin su deposu çadırı olduğunu belirledi.

Çadır, ekiplerce karaya çıkarıldı.

AA / Mehmet Bayrak - Güncel

Samandağ Hatay su Güncel Haberler

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