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Hatay gündem haberi | Hatay'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hatay gündem haberi | Hatay'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Gelen Hatay haberlerine göre Hatay'ın Belen ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Hatay'ın Belen ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarımazı Mahallesi'nde evlerden iki klima motoru, fırın, ocak, bulaşık makinesi ve davlumbaz çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından şüphelilerin eşkalini belirleyen polis, saklandıkları adrese düzenlediği operasyonla F.S, Y.A. ve C.B.O'yu gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Zanlıların adresinde ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

AA / Burak Milli - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Belen Hatay Güncel Haberler

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