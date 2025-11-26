Haberler

Hatay Emek Mahallesi Yeniden Hayat Buluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Emek Mahallesi'nde yapılan yenileme çalışmaları ve konut inşaatları hakkında bilgi verdi. Yıl sonuna kadar toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin tamamlanması planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Antakya ilçesinin merkez mahallelerinden olan Emek Mahallesi'nin yeni görüntülerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kurum, NSosyal hesabından, "Küllerinden doğan Hatay'ımız yine ışıl ışıl. İşte bizim Emeğimiz." notuyla yaptığı paylaşımda, Emek Mahallesi'nin yeni görüntülerinin yer aldığı videoya yer verdi.

Yıl sonuna kadar 153 bin 248 konut ve iş yeri tamamlanacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, asrın felaketinde en çok yıkımın yaşandığı Emek Mahallesi'nin, Bakanlığın yürüttüğü inşa seferberliğiyle yeniden ayağa kalktığı ifade edildi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle Emek-Aksaray Mahallesi aksında 5 bin 910 konut ve 655 iş yeri olmak üzere toplam 6 bin 565 bağımsız bölümün inşasının tamamlandığı aktarılan açıklamada, büyük oranda yapımı tamamlanan mahallede, teslimat sürecinin başladığı kaydedildi.

Açıklamada, asrın inşasında Kurtuluş Caddesi, Kemalpaşa Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı gibi geçmişi asırlar öncesine dayanan tarihi cadde ve çarşıların yeniden eski ihtişamına kavuşturulduğu, Habib-i Neccar Camisi, tarihi Meclis Binası, belediye binası ve tarihi PTT binası gibi kentin sembol yapılarının ise yeniden inşa edildiği belirtildi.

Hatay'da bugüne kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 100 bine yaklaştığı kaydedilen açıklamada, yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin yapımının tamamlanacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Yaralı askerler var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı

Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı
5 gollü nefes kesen maç! Kopenhag Devler Ligi'nde ilk kez kazandı

İşte Şampiyonlar Ligi bu! 5 gollü nefes kesen heyecan
Kayseri’de sokak ortasında tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Genç kadın, sevgilisi tarafından vahşice katledildi
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı

Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 tahliye

Böcek ailesini hayattan koparan faciada mahkemeden yeni karar
Adeta can pazarı! Alacağını tahsil edemeyince binayı ateşe verdi

Parasını alamayan işçinin intikamı fena oldu
IBAN ile para transferinde yeni dönem: Bunu yapmayanın işlemi kabul edilmeyecek

IBAN ile transferde yeni dönem: Bunu yapmayan para gönderemeyecek
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Kripto çöküşü Trump ailesini vurdu: Servetlerinden 1 milyar dolar silindi

Trump'ı yıkan haber! Tam 1 milyar dolar kaybetti
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.