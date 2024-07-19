Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yıkım Çalışmalarına Başlandı
Depremlerde hasar gören Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yıkım çalışmaları başladı. Hastane, depremler sonucunda kullanılamaz hale gelmişti.
Depremlerde hasar gören Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yıkım çalışmalarına başlandı.
Merkez Antakya ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde 2017 yılında sağlık hizmetlerine başlayan hastane, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alarak kullanılamaz duruma geldi.
Depremlerin ardından afetzedelere bir süre hastane bahçesinde konteynerden oluşan sahra hastanesinde hizmet verildi.
Şirince Mahallesi'nde kurulan 20 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binasının geçen ay hizmete girmesinin ardından depremlerde hasar alan hastanenin yıkım çalışmalarına başlandı.
Çevresinde güvenlik önlemi alınan hastanede ekipler, ilk olarak söküm çalışması gerçekleştiriyor.
Çalışmalarının tamamlanmasının ardından depremlerde hasar gören hastane binasının yıkımı yapılacak.