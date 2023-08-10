Hatay Dörtyol'da Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Hatay Dörtyol'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, İlçeye bağlı Necati Keskin Bulvarı üzerinde kavşakta meydana geldi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı.

Hatay Dörtyol'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlçeye bağlı Necati Keskin Bulvarı üzerinde kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kontrollü kavşakta iki otomobil çarpıştı. Çarpışan araçlar bir işyerinin önüne çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı. - HATAY