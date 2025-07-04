Hatay Dörtyol'da Orman Yangını: Ekipler Kontrol İçin Seferber Oldu

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınına çok sayıda yangın söndürme ekibi müdahale ediyor. Yangının yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

İlçedeki Çökek Yaylası Burun mevkisinde saat 16.20 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz, orman işçisi ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlattı.

HSedat İSKENDEROĞLU-Kamera: DÖRTYOL,(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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