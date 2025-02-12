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Hatay Dörtyol'da Huzur ve Güven Uygulaması Yapıldı

Hatay Dörtyol'da Huzur ve Güven Uygulaması Yapıldı
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Dörtyol ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 120 araç incelendi, 320 kişinin GBT kontrolü yapıldı ve bazı sürücülere trafik cezası kesildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktalarında durdurulan 120 araç incelendi.

Ekipler, 320 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrollerini yaptı.

Denetimde bazı araç sürücülerine trafik cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
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