Hatay Dikmecelilerin arazilerinde iş makinaları artıyor

Tarım arazileri ve zeytinlikleri kamulaştırılan Hatay Dikmecelilerin arazilerinde iş makinalarının sayısı artırılarak çalışmalara devam ediliyor. Köylüler, verilen sözlerin tutulmadığını belirterek sıkıntılarını dile getiriyor.

DİLAN KUTLU

Tarım arazileri ve zeytinlikleri acele kamulaştırmayla ellerinden alınan Hatay Dikmecelilerin arazilerinde iş makinalarının sayısı artırılarak çalışmalara devam ediliyor. Arazileri istimlak edilen Cuma Doksöz, "Bir paletli iş makinası çalışıyordu, 4 tane oldu. Bize söz verildi, duracaklar diye (iş makinaları.) Allah yardımcımız olsun, hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.

Hatay'ın Antakya ilçesinin Dikmece köyünde depremden sonra yeni konut yapımı için tarım arazileri ile zeytinliklerinin imara açılmasına karşı direnen köylülerin arazilerinde iş makinası sayısı arttı. Arazisi istimlak edilen Cuma Doksöz, iş makinalarındaki artışı ve arazilerindeki çalışmayı görüntüledi. Doksöz, şunları söyledi:

"Bir paletli iş makinası çalışıyordu, 4 tane oldu. Bize söz verildi, duracaklar diye (iş makinaları.) Allah yardımcımız olsun, hakkımızı helal etmiyoruz."

Hatay'ın Dikmece köylüleri depremden sonra yeni konut yapımı için tarım arazileri ve zeytinlikleri için verilen kamulaştırma kararına karşı seslerini duyurmak için 8 Ağustos'ta Meclis'e gelmiş, CHP ve Yeşil Sol Parti milletvekilleri ile görüşerek sıkıntılarını anlatmıştı.

NE OLMUŞTU?

Deprem bölgesinde yeni konut yapımı için orman alanları ile zeytinliklerin imara açılmasını öngören düzenlemenin 14 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından deprem bölgesi Hatay'da tarım arazilerine konut yapımı için adımlar atılmaya başlandı.

TOKİ'nin kalıcı konut yapması için Hatay'ın Antakya ilçesinin Dikmece köyü arazisinin bir bölümü için kamulaştırma kararı alınmıştı. Jandarma eşliğinde iş makinaları ile köylülerin tarım arazilerine girilmişti. Arazilerine iş makinalarının girmesine engel olmaya çalışan köylüler darp edilmiş, 7 kişi gözaltına alınmıştı. Köylüler kamulaştırmaya karşı 29 Temmuz'da nöbet tutmaya başlamıştı.

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