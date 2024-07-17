Üye Girişi
Haberler

Hatay'da depremden etkilenenler için 10 bin 335 konut inşa ediliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için 10 bin 335 kalıcı konutun inşası sürüyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için 10 bin 335 kalıcı konutun inşası sürüyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından mahallede yapımına başlanan konutları, iki bölge ve 7 etap halinde yükseliyor.

Bazı kısımlarında iş bitirme oranının yüzde 50'lere ulaştığı deprem konutları, çekilecek kurayla hak sahiplerine teslim edilecek.

"Çalışmalarına başlanan konut sayımız 47 bin 142"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yıkılan her konutun daha iyisini, güzelini, güvenlisini, yenisini yapıp vereceğiz." sözünden ilham alarak 24 saat sahada çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Depremin en fazla etkilediği Hatay'da yaklaşık 22 bin iş yeri, 857'den fazla ahır, 157 binin üzerinde de konut olmak üzere yaklaşık 180 bin hak sahipliğini onayladıklarını belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde ilimizde şu an itibarıyla 180 binden fazla bağımsız bölümün inşası planlandı ve büyük bir kısmında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İlimizin yeniden imarı 4 şekilde devam etmektedir. Bunlardan biri de TOKİ marifetiyle yapımı devam eden kentsel afet konutlarıdır. TOKİ koordinasyonunda kentsel afet konutu olarak 46 bin 482'si bizzat devletimizce, 660'ı da bağışçılar tarafından olmak üzere yapım çalışmalarına başlanan konut sayımız toplam 47 bin 142'dir."

Bugüne kadar 10 bin 889 bağımsız bölümün kurasını çektiklerini ve hak sahiplerini belirlediklerini ifade eden Masatlı, anahtarını teslim alan vatandaşların eskisinden daha iyi, güzel ve güvenli konutlarına yerleşmeye başladığını anlattı.

"'Antakya'mızın yeni ve güçlü yüzü' ifadesini burada bulabiliriz"

Masatlı, Dikmece'de yapılan 10 bin 335 konutun da hızla yükseldiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Dikmece Mahallesi'nde TOKİ marifetiyle yaptığımız kentsel afet konutlarımızla tam olarak 'Antakya'mızın yeni ve güçlü yüzü' ifadesini burada bulabiliriz. Burada konut yapım çalışmalarımız iki bölge şeklinde devam etmektedir. Bu iki bölgede 7 etap şeklinde yapımına başlanan toplam konut sayımız 10 bin 335'tir. Bu 7 etabın bazı bölümlerinde iş bitirme oranımız yüzde 50 civarındadır. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği Dikmece'de en yakın zamanda konutlarımızı tamamlayarak AFAD üzerinden çekilen kura marifetiyle hak sahiplerine vermiş olacağız.

Ayrıca bu alanlarda sosyal donatı alanlarımızın, ibadethanelerimizin, okullarımızın, kısacası bir insanın hayatını iademe ettirmesi için gerekli her ne varsa buralarda planlanmış durumda. 10 bin 335 konutta neredeyse 50 binden fazla insanımızın barındığı, yaşadığı, hayatını idame ettirdiği bir alan olacaktır. O bakımdan buraları görünce bizler de çok mutlu oluyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Antakya Deprem Hatay Deprem Yerel Haberler Güncel Haberler

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

 Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak

Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak

 Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu

Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu

Bakmadan Geçme

Antalya'da nar suyuna 1200 TL alan esnaf! Olay ne, ne oldu? Özge Özacar'ın sevgilisi kim? Özge Özacar'ın sevgilisi Oğuz Özmen kimdir, ne iş yapıyor? MASTERCHEF 17 TEMMUZ TANITIMI İZLE | MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı? Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'nu aldattı mı? Marmaris'te gezilecek yerler listesi! Marmaris'te tatile nereye gidilir, neler yapılır? Marmaris'in neyi meşhur? Yıldırım Yanılmaz öldü mü, neden öldü hastalığı ne? Yıldırım Yanılmaz kimdir, kaç yaşında öldü? Gaziantep'te gezilecek yerler listesi! Gaziantep'te nereye gidilir? Antep 1 günde gezilir mi? Mert Furkan Bayram kimdir? Atletico Madrid'in yeni transferi Mert Furkan Bayram kaç yaşında ve nereli? Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kaydı için hangi belgeler gerekli? 2024 Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? 17 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz sevgili mi? Barış Alper ve Şeyma Subaşı birlikte mi görüntülendi? Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarından kareler | Immobile antremanlara başladı mı? #9917 BEŞİKTAŞ- SHAKHTAR DONETSK MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş- Shakhtar Donetsk maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Mustafa Sarıgül şantaj olayı nedir? Mustafa Sarıgül kimdir ve kaç yaşında? ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHİ 2024 | Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?
Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım

Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title