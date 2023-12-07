Hatay Depremzede Derneği, 6 Şubat depremlerinin 10'uncu ayında sorunlara dikkat çekti

Hatay Depremzede Derneği, 6 Şubat depremlerinin 10'uncu ayında yaşanan sorunlara dikkat çekti ve kentin Özel Afet Bölgesi ilan edilmesi ve maddi destek sağlanması talebinde bulundu.

Hatay Depremzede Derneği, 6 Şubat depremlerinin 10'uncu ayında; "Bizi umutsuzluğa ve geleceksizliğe mahkum bırakmanıza izin vermeyeceğiz. İvedilikle kentimizin Özel Afet Bölgesi ilan edilmesini ve deprem bölgesi için merkezi bütçeden maddi destek sağlanmasını istiyoruz. Sorularımız ve sorunlarımız her geçen gün artıyor" açıklamasını yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen, depremde en çok hasar alan illerden biri olan Hatay'da halkın sorunları devam ediyor. Hatay Depremzede Derneği, 6 Şubat depremlerinin 10'uncu ayında yaptığı basın açıklamasında yaşanan sorunlara dikkat çekti. Dernek tarafından yapılan açıklama şöyle:

"HASARLI OKULLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ HİÇBİR HAZIRLIK YOK"

"Eğitime, sağlığa, hukuka, kentimizin yeniden inşasına dair sorunlarımız ilk günkü tazeliğinde. Neredeyse birinci dönemin sonuna geldik hala hasarlı okulların güçlendirilmesi ile ilgili hiçbir hazırlık yok. Az hasarlı okulların da bina analizi yapılmadı. Ekonomik krizi bu kadar derinden yaşayan bir halk olarak öğrencilerimize ücretsiz yemek ve içme suyu talebimizde ısrar ediyoruz.

"BİR AN ÖNCE KENTİMİZ İÇİN TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR HASTANE İSTİYORUZ"

Depremin 10'uncu ayında birinci basamak sağlık hizmetleri konteynerlerde verilmeye devam ediliyor. Barınma sorunu çözülmediği için sağlık emekçileri ailelerini şehir dışında bırakıp sürekli geliş gidiş yapmak zorunda kalıyor. İkinci basamak sağlık hizmetleri ameliyathane ve doğumhaneler aktif olmadığından birinci basamak sağlık hizmetleri gibi çalışıyor, verilen hizmet poliklinik hizmetini geçemiyor. Ortak yaşam alanlarında su ve elektrik sorunları sık yaşandığından uyuz, parazitoz, influenza, impetigo, ağız-el-ayak hastalığı gibi bulaşıcı hastalıklar baş gösterdi. Bir an önce kentimiz için tam teşekküllü bir hastane istiyoruz.

"DÖVER SEYİR TERASI'NIN MOLOZ DÖKÜM SAHASI OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Altyapı ve üstyapı sorunlarından kaynaklı kentte yaşam dayanılmaz halde. Toza bulanmış gri bir kentte azıcık nefes aldığımız, içimizi memleket havasıyla doldurduğumuz Döver Seyir Terası'nın moloz döküm sahası olmasına izin vermeyeceğiz.

"BARINMA KOŞULLARININ ZORLAŞMASI BİZİ PSİKOLOJİK OLARAK DA YIKIMA SÜRÜKLÜYOR"

Depremden sonra az hasarlı binaların çoğunun analizi yapılmadı. Kışın gelmesiyle birlikte konteyner kentlerde ve çadırlarda yaşamak daha da zorlaşıyor. Özel yaşamın bu denli sıkışması, barınma koşullarının zorlaşması bizi psikolojik olarak da yıkıma sürüklüyor. Hala yıkılmayı bekleyen evler var. Yıkılıp molozu kaldırılmayan mahalleler var.

"KENTİMİZİN ÖZEL AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Bizi umutsuzluğa ve geleceksizliğe mahkum bırakmanıza izin vermeyeceğiz. Bir kez daha buradan haykırıyoruz. İvedilikle kentimizin Özel Afet Bölgesi ilan edilmesini ve deprem bölgesi için merkezi bütçeden maddi destek sağlanmasını istiyoruz. Sorularımız ve sorunlarımız her geçen gün artıyor. Sorunlarımız çözülmedikçe tekrar etmeye devam edeceğiz."