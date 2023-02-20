Hatay depremi sonrası Antalya'da 'deniz' uyarısı açıklaması

ANTALYA Valiliği, Hatay'da meydana gelen depremin ardından AFAD'ın paylaşımı üzerine, deniz seviyesinin yükselme riski nedeniyle 'denizlerden uzak durun' çağrısı yaptı. AFAD'ın uyarıyı kaldırması üzerine bu gelişme de valilikçe duyuruldu.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen iki büyük depremin ardından Hatay merkezli iki deprem daha meydana geldi. Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Samandağ'da 5.8 büyüklüğünde ikinci deprem gerçekleşti. 3 dakika arayla meydana gelen depremler birçok ilden şiddetli şekilde hissedildi.

Bir süre sonra AFAD'ın uyarının kaldırıldığını açıklaması üzerine Antalya Valiliği de bilgiyi paylaştı.